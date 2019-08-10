На проспекте Ленина в Туле сбили пешехода

Фото из архива Myslo

ДТП произошло в районе поворота на ул. 9 мая.

Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, в районе поворота с пр. Ленина на ул. 9 мая в Туле сбили пешехода. По состоянию на 16:20 на месте находились медики и сотрудники МЧС.

«Стоят белый Toyota Land Cruiser Prado и троллейбус. На обочине лежит женская обувь», — рассказала читательница Myslo.

По предварительной информации, в районе пешеходного перехода внедорожник сбил переходившую дорогу женщину. Пострадавшая госпитализирована.

Подробности происшествия выясняются. На момент публикации новости в месте ДТП в направлении к центру города образовалась пробка.