Фото из архива Myslo
На проспекте Ленина в Туле сбили пешехода
ДТП произошло в районе поворота на ул. 9 мая.
Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, в районе поворота с пр. Ленина на ул. 9 мая в Туле сбили пешехода. По состоянию на 16:20 на месте находились медики и сотрудники МЧС.
«Стоят белый Toyota Land Cruiser Prado и троллейбус. На обочине лежит женская обувь», — рассказала читательница Myslo.
По предварительной информации, в районе пешеходного перехода внедорожник сбил переходившую дорогу женщину. Пострадавшая госпитализирована.
Подробности происшествия выясняются. На момент публикации новости в месте ДТП в направлении к центру города образовалась пробка.
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