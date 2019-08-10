новости
новости
Регистрация
На проспекте Ленина в Туле сбили пешехода
Фото из архива Myslo

На проспекте Ленина в Туле сбили пешехода

ДТП произошло в районе поворота на ул. 9 мая.

Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, в районе поворота с пр. Ленина на ул. 9 мая в Туле сбили пешехода. По состоянию на 16:20 на месте находились медики и сотрудники МЧС.
 
«Стоят белый Toyota Land Cruiser Prado и троллейбус. На обочине лежит женская обувь», — рассказала читательница Myslo.
 
По предварительной информации, в районе пешеходного перехода внедорожник сбил переходившую дорогу женщину. Пострадавшая госпитализирована.
 
Подробности происшествия выясняются. На момент публикации новости в месте ДТП в направлении к центру города образовалась пробка.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
сбили пешеходапроисшествиядтп
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске пели песни, танцевали и проверяли здоровье
В Новомосковске пели песни, танцевали и проверяли здоровье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.