Какие дома Тулы останутся без электричества 7 августа
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12, 26-38 (чётн.),
- ул. Р. Люксембург, 8-б, 9, 5, 7,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Томпа, 1,
- пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4,
- ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 33, 35, 32, 34, 36,
- пер. Водный, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а, 28-б,
- ул. Болотникова, 16-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.),
- ул. Войкова, 39,
- ул. М. Горького, 19, 25-а, 29, 29-а, 33, 31,
- ул. Пузакова, 38, 36-а,
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.),
- ул. Калинина, 139,
- пер. Патронный,
- ул. Кауля, 45 к. 4,
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
- п. Станционный, 32-49, 7-а,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.
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