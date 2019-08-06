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В Туле адвоката осудят за попытку «отблагодарить» следователя

В Туле адвоката осудят за попытку «отблагодарить» следователя

Мужчина находится под домашним арестом и ожидает суда.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по? Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего адвоката, который обвиняется в даче взятки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мае текущего года следователь Привокзального следственного отдела возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Подозреваемому был назначен защитник. Следователь разъяснил подозреваемому и его адвокату, что он собирается ходатайствовать о заключении мужчины под домашний арест.

Днем 1 июня защитник, находясь около здания суда, передал следователю 20 тысяч рублей в качестве «благодарности» за избрание подзащитному меры пресечения. Следователь отказался от денег, адвоката задержали сотрудники регионального Управления ФСБ.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина мужчины полностью подтверждается. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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