Погода в Туле 7 августа: до +25 и местами небольшой дождь

В регионе сохраняется переменная облачность и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (до 1 мм).

Ветер западный, юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.