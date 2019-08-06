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Погода в Туле 7 августа: до +25 и местами небольшой дождь

Погода в Туле 7 августа: до +25 и местами небольшой дождь

В регионе сохраняется переменная облачность и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (до 1 мм).

Ветер западный, юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от  +7 до +12, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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