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Как идет ремонт Баташевского моста в Туле: фото
Фото Алексея Пирязева.

Как идет ремонт Баташевского моста в Туле: фото

Myslo побывал на месте работ.

В настоящее время согласована смета на проведение работ по монтажу укрепляющих конструкций с подрядной организацией ООО «Виадук-м».

На первом участке на 50% смонтированы плиты. Ведутся работы по зачистке ростверга (существующий фундамент под опорами), подготавливается опалубка, устанавливаются анкера, связывается арматура. На текущей неделе проведут работы по бетонированию ростверга высокопрочным бетонным составом.

Подрядная организация заказала металл для укрепляющей конструкции. По мере его поставки будет производиться сборка для последующего монтажа.

Власти обещают следить за соблюдением подрядчиком графика выполнения работ. А также при необходимости обеспечить подсветкой место проведения работ в ночное время суток.

Напомним, ремонт Баташевского моста планируют завершить к сентябрю. Ранее он был закрыт из-за аварийного состояния. Репортаж с аварийного моста – по ссылке.

Закрытие Баташевского моста серьёзно осложнило дорожно-транспортную обстановку в Зареченском районе. Из-за проведения работ изменили маршруты общественного транспорта и переделана схема движения на одном из ключевых перекрёстков Пролетарского района.

Галерея
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 1
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 2
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 3
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 4
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 5
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 6
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 7
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 8
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 9
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 10
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 11
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 12
Ремонт Баташевского моста 05.08.19, Фото: 13
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:25 +2
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