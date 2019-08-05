Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды
На месте происшествия работали три расчета огнеборцев и одна автолестница.
Днем 5 августа к дому №26 на ул. Пролетарской в Туле прибыли несколько пожарных расчетов. Причиной вызова огнеборцев стал запах гари и дым из одной из квартир на первом этаже.
Задымление и запах усиливались, а на звонки в дверь никто не реагировал, поэтому пожарные приняли решение спилить дверь. В это же время в квартиру пытались проникнуть через балкон.
Спустя несколько минут сотрудники МЧС наконец-то смогли попасть в жилище и выяснили, что источником дыма стала забытая на кухонной плите пища. К счастью, пострадавших в квартире не обнаружили.
На месте происшествия работали три пожарных расчета и одна автолестница, а также сотрудники полиции.
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