В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды

Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.

На месте происшествия работали три расчета огнеборцев и одна автолестница.

Днем 5 августа к дому №26 на ул. Пролетарской в Туле прибыли несколько пожарных расчетов. Причиной вызова огнеборцев стал запах гари и дым из одной из квартир на первом этаже.

Задымление и запах усиливались, а на звонки в дверь никто не реагировал, поэтому пожарные приняли решение спилить дверь. В это же время в квартиру пытались проникнуть через балкон.

Спустя несколько минут сотрудники МЧС наконец-то смогли попасть в жилище и выяснили, что источником дыма стала забытая на кухонной плите пища. К счастью, пострадавших в квартире не обнаружили.

На месте происшествия работали три пожарных расчета и одна автолестница, а также сотрудники полиции.