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В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды
Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова.

В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды

На месте происшествия работали три расчета огнеборцев и одна автолестница.

Днем 5 августа к дому №26 на ул. Пролетарской в Туле прибыли несколько пожарных расчетов. Причиной вызова огнеборцев стал запах гари и дым из одной из квартир на первом этаже.
 
Задымление и запах усиливались, а на звонки в дверь никто не реагировал, поэтому пожарные приняли решение спилить дверь. В это же время в квартиру пытались проникнуть через балкон.
 

 
Спустя несколько минут сотрудники МЧС наконец-то смогли попасть в жилище и выяснили, что источником дыма стала забытая на кухонной плите пища. К счастью, пострадавших в квартире не обнаружили.
 
На месте происшествия работали три пожарных расчета и одна автолестница, а также сотрудники полиции.
Галерея
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 1
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 2
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 3
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 4
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 5
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 6
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 7
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 8
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 9
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 10
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 11
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 12
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 13
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 14
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 15
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 16
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 17
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 18
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 19
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 20
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 21
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 22
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 23
В Туле пожарным пришлось пилить дверь и выбивать окно из-за подгоревшей еды, Фото: 24
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:34 +7
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