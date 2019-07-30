Фото очевидца
На Калужском шоссе в Туле столкнулись четыре легковушки
Никто серьёзно не пострадал, но движение в сторону Калуги сильно затруднено.
Как сообщают очевидцы, на Калужском шоссе, в сторону выезда из Тулы, на мосту через железнодорожные пути столкнулись «Волга», «Лада», Renault Logan и Opel Zafira.
По предварительным данным, водитель «Волги» резко затормозил, а водители следовавших позади автомобилей не успели отреагировать и врезались друг в друга. Судя по всему, обошлось без пострадавших, движение в сторону Калуги затруднено.
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