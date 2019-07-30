Житель Узловой ограбил микрофинансовую фирму ради выпивки

Кадр из видео www.youtube.com/watch?v=wuu-6s_fhKo.

В Узловой полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, мужчина пришел в офис организации, занимающейся выдачей микрозаймов, и стал требовать у менеджера деньги. Злоумышленник угрожал избить женщину, если она не даст ему 1000 рублей. По некоторым данным, грабителю не хватало на выпивку.

Испуганная сотрудница фирмы выдала требуемую сумму, а как только преступник ушел, сообщила в полицию.

– Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, получили информацию о приметах подозреваемого и в кратчайшие сроки в ходе оперативных мероприятий обнаружили его, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Грабителем оказался 30-летний безработный ранее судимый местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».