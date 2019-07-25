Тульские следователи раскрыли почти 100% преступлений, совершенных за полгода

Представители различных профессий с шумом отмечают свой профессиональный праздник, а для следователей День работников органов следствия (он отмечается сегодня, 25 июля) – повод подвести итоги и проанализировать свою работу, а также поставить задачи на перспективу.

– В целом можно считать работу управления удовлетворительной, — отметил руководитель СУ СК по Тульской области Александр Стариков. – По основным контролируемым показателям результаты не ухудшились, а где-то и улучшились. Можно сказать, что наступил некий период стабилизации. Если говорить в целом о количестве уголовных дел, то их не стало меньше. Но в связи с тем, что были проведены штатные мероприятия и увеличен личный состав управления, снизилась нагрузка на следователей.

Так, за первое полугодие в следственное управление поступило 2723 обращения о преступлениях, это на 141 (5,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всем была проведена проверка, но реальные основания для возбуждения уголовных дел были выявлены только в 663 (это больше, чем в первом полугодии 2018 года, на 10%).

За шесть месяцев следователи выезжали по факту обнаружения трупов 260 раз. Проведенные по каждому факту проверки показали, что не все потерпевшие умерли при криминальных обстоятельствах.

Уголовных дел по факту убийств было возбуждено за первое полугодие 40 (в первом полугодии 2018 года – 42), из них раскрыты на данный момент 96,8%. По факту тяжкого причинения вреда здоровья, повлекшего смерть, – 26 (в первом полугодии 2018-го было 30), все они раскрыты.

Возбуждено 91 уголовное дело по факту совершения противоправных деяний против органов власти и государства (снижение на 10%), 10 – по факту невыплаты зарплаты.

64 уголовных дела касались совершения противоправных действий против несовершеннолетних. Их стало на 42% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Было отмечено, что в связи с приведенной статистикой наихудшие показатели раскрываемости уголовных дел – в Новомосковске, Щекино и следственном отделе по Пролетарскому району Тулы. Кроме этого отмечена медленная работа следователей Узловой.

По окончании отчета о проделанной работе Александр Стариков акцентировал внимание своих подчиненных на взыскании ущерба по каждому уголовному делу:

– Сейчас это происходит далеко не в каждом случае. Но это необходимо, особенно если речь идет о гражданах, для которых деньги и материальные ценности имеют большое значение, – отметил он.

В качестве задач, которые главный следователь назвал, – повышение оперативности раскрытия преступлений, подбор и подготовка профессиональных кадров на всех уровнях, совершенствование управленческих навыков руководителей, оптимизация нагрузки на руководителей для обеспечения должного контроля, уменьшение локальной нагрузки на следователей — нужно сосредоточиться на расследовании преступлений, в частности, на делах прошлых лет, их остаток в Тульской области один из самых высоких в России.

Также Александр Стариков поблагодарил за сотрудничество прокуратуру, полицию и УФСБ и выразил надежду, что сотрудничество это продолжится ещё долгие годы.