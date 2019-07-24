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В Дубенском районе будут судить женщину, которая случайно ударила ножом сожителя-дебошира
Фото: pixabay.com

В Дубенском районе будут судить женщину, которая случайно ударила ножом сожителя-дебошира

Перед ранением пострадавший избивал обвиняемую.

В Дубенском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной 43-летней жительницы. Юлии Р. вменяется ч.1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК РФ.
 
Преступление было совершено в феврале 2019 года. В этот момент обвиняемая была у себя дома и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
 
«В результате ссоры мужчина стал избивать Р., которая с целью напугать Н., взяла в руки кухонный нож и собралась выйти с ножом из комнаты, неосторожно причинила Н. телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Одоевский районный суд.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:10 +2
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