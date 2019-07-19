В Веневском районе Volkswagen Jetta столкнулся с туристическим автобусом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии пострадала женщина. Она получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 15.08 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 159-м километре трассы «Дон», где столкнулись Volkswagen Jetta и туристический автобус. По предварительным данным, столкновение было попутным – автобус «догнал» легковушку.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и врачи. В результате аварии движение не нарушилось, легкие травмы получила пассажирка автобуса – помощь ей была оказана на месте. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.