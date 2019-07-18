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Юные туляки посетили город-побратим Филлинген-Швеннинген
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные туляки посетили город-побратим Филлинген-Швеннинген

Ребята побывали в Германии по программе международного школьного обмена.

В июле 23 юных туляка из центра образования № 19, гимназий № 11 и 1 вместе с педагогами по программе международного школьного обмена посетили город-побратим Филлинген-Швеннинген.

Программа обмена между городами действует с 1993 года. На официальном приеме в музее «Францисканер» тульскую делегацию очень тепло приветствовал обербургомистр господин Рот, который подчеркнул важность укрепления дружеских отношений между Россией и Германией.

Школьники посетили правительство земли Баден-Вюртемберг, музей «Мерседес» в Штутгарте, совершили экскурсию по Боденскому озеру, посетили занятия в гимназиях города Филлинген-Швеннинген, познакомились с бытом немецких семей.

Программа международного обмена между городами действует с 1993 года и вызывает активную положительную реакцию как у российских, так и у немецких школьников.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 0
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