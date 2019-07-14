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Известный туляк Александр Рогов снялся в легендарном телешоу «Форт Боярд»
Фото: instagram.com/alexandrrogov.

Известный туляк Александр Рогов снялся в легендарном телешоу «Форт Боярд»

Новый сезон полюбившейся многим зрителям передачи выйдет в эфир осенью.

Туляк Александр Рогов, известный российский стилист, снялся в легендарном телешоу «Форт Боярд». Об этом он написал на своей страничке в Instagram. Вместе с Александром в съемках передачи приняли участие певица Ольга Бузова, хореограф Евгений Папунаишвили, актриса Екатерина Кузнецова и актер Александр Белькович.

Ведущим нового сезона передачи будет солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

- Я вернулся, но до сих пор не могу поверить, что мы это сделали! Как мы проходили испытания, дошли ли до конца и завоевали ли сокровища «Форта Боярд», увидите на СТС уже осенью, — заинтриговал своих поклонников Александр Рогов.

 

«Форт Боярд» — популярное приключенческое телешоу, действие которого разворачивается в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шаранты, в форте Байяр. Первый выпуск вышел в эфир французского телеканала Antenne 7 июля 1990 года. Участникам необходимо пройти серьезные испытания, чтобы выиграть сокровища «Форт Боярда».

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