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Что скрывают «выгодные предложения» финансовых организаций?

Что скрывают «выгодные предложения» финансовых организаций?

Рассказываем, как не стать жертвой мисселинга.

Пришел гражданин в банк, чтобы положить деньги на депозит. И тут ему менеджер говорит, что есть выгодное предложение – с доходом вдвое-втрое выше, чем по обычному вкладу. Как тут не согласишься. О том, что скрывают «выгодные предложения» финансовых организаций, и как оставаться бдительным, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Окрыленный клиент уходит домой с финансовым продуктом, сути которого до конца не понимает. Спустя некоторое время может сложиться ситуация, когда деньги понадобились срочно. Человек идет в банк, где выясняет, что он вовсе не вкладчик банка, а обращаться ему нужно в страховую компанию, потому что «сверхприбыльный продукт» – это на самом деле полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

В данном случае гражданин стал жертвой мисселинга. Речь идет о недобросовестной продаже финансовой услуги человеку, когда намеренно недоговаривается о самом важном, умалчивается о наличии рисков или ограничений. Герой нашей истории действительно мог бы заработать больше, чем по банковскому вкладу, однако стопроцентной гарантии этого дохода нет, сумма, размещенная на ИСЖ, не застрахована государством в отличие от банковского вклада. Да и вернуть всю сумму без потерь зачастую можно будет только по истечении полного срока договора, а он заключается на несколько лет.

Примеров того, когда клиента «забывают» предупредить об особенностях продукта, множество.

И это даже не сложные для понимания инвестиционные продукты. Например, вам предлагают банковскую карту с повышенным кэшбеком. Но не упоминают, что бесплатное обслуживание длится полгода. Или при получении одобренного кредита в банке вам могут выдвинуть неожиданное условие – подписать договор страхования заемщика. И преподносят его как обязательное.

- Не стесняйтесь задавать вопросы консультанту, уточняйте нюансы, непонятные вам детали. Будьте бдительны, ведь вы рискуете своими деньгами. Если сотрудник банка торопит вас с подписанием договора, спешить не стоит, лучше взять документы для изучения домой, - рекомендует Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

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