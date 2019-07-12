Фото Алексея Пирязева.
Температура в Туле повысится до плюс 25 градусов
Малоподвижный циклон, который держал в Центральной России осеннюю погоду, наконец-то, уходит.
О погоде на ближайшее время «Российской газете» рассказали в Гидрометцентре.
Погода в центре начнет уже улучшаться с воскресенья. Ветер сменится на западный, а затем — на южный. Южный циклон принесет в Москву и Тулу долгожданное тепло.
В субботу, 13 июля, местами ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 19 градусов. В воскресенье уже +21 градус, а вот ко вторнику ждем до +25, правда, с небольшим дождиком.