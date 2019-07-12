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Температура в Туле повысится до плюс 25 градусов
Фото Алексея Пирязева.

Температура в Туле повысится до плюс 25 градусов

Малоподвижный циклон, который держал в Центральной России осеннюю погоду, наконец-то, уходит.

О погоде на ближайшее время «Российской газете» рассказали в Гидрометцентре.

Погода в центре начнет уже улучшаться с воскресенья. Ветер сменится на западный, а затем — на южный. Южный циклон принесет в Москву и Тулу долгожданное тепло.

В субботу, 13 июля, местами ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 19 градусов. В воскресенье уже +21 градус, а вот ко вторнику ждем до +25, правда, с небольшим дождиком.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:37 +8
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