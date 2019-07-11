Фото из архива MySlo
Погода в Туле 12 июля: облачно, небольшой дождь и до +21
Синоптики обещают низкое давление и умеренный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями.
Небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – 7-12 градусов выше нуля, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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