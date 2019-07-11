Погода в Туле 12 июля: облачно, небольшой дождь и до +21

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – 7-12 градусов выше нуля, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.