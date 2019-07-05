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Замминистра здравоохранения Тульской области покидает свой пост

Замминистра здравоохранения Тульской области покидает свой пост

Как сообщается на сайте регионального минздрава, Владимир Грицаюк намерен вернуться к врачебной практике.

Сегодня, 5 июля, последний рабочий день заместителя министра здравоохранения Тульской области Владимира Грицаюка в региональном минздраве. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и намерен вернуться к врачебной практике.

Владимир Грицаюк занимал должность заместителя министра здравоохранения Тульской области с января 2018 года. В его ведении находились вопросы организации госзаказа, материально-технической деятельности учреждений здравоохранения, достижения целевых показателей социально-экономического развития в сфере здравоохранения, реализация государственной политики в области обязательного медицинского страхования и др.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 0
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