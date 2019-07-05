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Владимир Путин подписал указ о награждении туляков госнаградами

Владимир Путин подписал указ о награждении туляков госнаградами

Награждённых поздравил глава Тульской области Алексей Дюмин.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами РФ».

За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель исполкома Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Артур Клименков. 

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено руководителю регионального Управления Роспотребнадзора Александру Ломовцеву.  Награжденных поздравил губернатор Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 −1
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