Владимир Путин подписал указ о награждении туляков госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами РФ».

За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель исполкома Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Артур Клименков.

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено руководителю регионального Управления Роспотребнадзора Александру Ломовцеву. Награжденных поздравил губернатор Алексей Дюмин.