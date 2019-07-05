Фото из архива MySlo
Погода в Туле 6 июля: ветрено, дождливо до +19 градусов
Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями.
Ночью и днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, 5-10м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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