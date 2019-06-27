В тульской школе из-за текущей крыши выпускники остались без праздника

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По словам одного из родителей, школу затапливает уже не в первый раз.

В редакцию Myslo обратилась член родительского комитета МБОУ Центр образования №12 (школа №10), который находится на ул. Литейной в Туле. Женщина рассказала, что из-за дождя в школе серьезно подтопило кабинеты, актовый зал и спортзал. На полу вода стоит лужами, с потолка падают куски плиток подвесного потолка.

По словам автора обращения в редакцию, ремонт здания продолжается уже больше года и это не первый подобный случай. Так, перед последним звонком похожую ситуацию удалось исправить только благодаря вмешательству одного из тульских политиков. Протечки ликвидировали буквально за день-два до праздника.

«В данный момент ситуация просто критическая. Девятиклассникам, у которых выпускной сегодня, некуда идти, и выпускной у них будет, видимо, в коридоре на втором этаже. У нашего же класса есть еще хоть какой-то небольшой шанс на нормальный праздник. Директор сейчас пытается договориться с близлежащими организациями, чтобы было хоть какое-то помещение», - рассказала женщина.

Кроме того, по словам члена родительского комитета, в комитете по образованию сказали, что им никто не звонил и они не знают о такой проблеме в школе.

По последним данным, субподрядчик предложил родителям компенсацию и выразил готовность оплатить аренду актового зала в ДК Туламашзавода.