Вас здесь не стояло: Из-за конфликта в очереди кимовчанин ранил незнакомца в шею

Фото wikimapia.org

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт из-за порядка места в очереди для приобретения билетов.

В ходе ссоры, предположительно, один из них, рассвирепев, ударил другого перочинным ножом в шею, причинив резаную рану. После чего скрылся.

Потерпевшему оказана медицинская помощь, а полиция немедленно организовала мероприятия по розыску подозреваемого.

Имея сведения от очевидцев, сотрудники полиции быстро нашли схожего по приметам мужчину. При дальнейшей проверке его причастность к содеянному подтвердилась.

60-летний ранее судимый подозреваемый признался в противоправных действиях. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводится работа по установлению всех деталей случившегося.