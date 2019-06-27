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Вас здесь не стояло: Из-за конфликта в очереди кимовчанин ранил незнакомца в шею
Фото wikimapia.org

Вас здесь не стояло: Из-за конфликта в очереди кимовчанин ранил незнакомца в шею

В Кимовске полицейские выясняют обстоятельства происшествия, произошедшего накануне вблизи городской автостанции.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт из-за порядка места в очереди для приобретения билетов.

В ходе ссоры, предположительно, один из них, рассвирепев, ударил другого перочинным ножом в шею, причинив резаную рану. После чего скрылся.

Потерпевшему оказана медицинская помощь, а полиция немедленно организовала мероприятия по розыску подозреваемого.

Имея сведения от очевидцев, сотрудники полиции быстро нашли схожего по приметам мужчину. При дальнейшей проверке его причастность к содеянному подтвердилась.

60-летний ранее судимый подозреваемый признался в противоправных действиях. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводится работа по установлению всех деталей случившегося.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:36 +5
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Место
КимовскТульская область

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