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Какие тульские водоемы безопасны для здоровья отдыхающих: список
Тульское Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния зон рекреации.
После завершения всех необходимых процедур специалисты выдали санитарно-эпидемиологические заключения по 25 зонам отдыха:
- Урванский водоем (г. Новомосковск),
- з/о Голубая вода (г. Донской),
- бассейн «Акватория – Плаза» (г. Донской),
- пляж «Каменка» (Белевский район),
- пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),
- городской пляж (г. Ефремов),
- пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),
- открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),
- з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),
- средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),
- з/о Ассоль (Алексинский р-н),
- база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п. Быстри, Ефремовский район),
- пляж «Веневка» (Веневский район),
- водоем «Тростниковка» с. Спасское (Новомосковский район),
- открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),
- пляж с. Стрельцы (Новомосковский район),
- пляж с. Гремячее (Новомосковский район),
- ООО «Сфера» (Щекинский район),
- ООО «Семь столиц», з/о на р. Ока (Алексинский район),
- з/о Хомяковские поляны (г. Тула),
- з/о Пляж № 1 на р. Воронка (г. Тула),
- з/о Пляж № 2 на р. Воронка (г. Тула),
- з/о «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула),
- з/о МО р. п. Первомайский (Щекинский район),
- з/о р. Плава (Плавский район).
Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах.
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