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Какие тульские водоемы безопасны для здоровья отдыхающих: список
Фото из архива MySlo

Какие тульские водоемы безопасны для здоровья отдыхающих: список

Тульское Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния зон рекреации.

После завершения всех необходимых процедур специалисты выдали санитарно-эпидемиологические заключения по 25 зонам отдыха:

  • Урванский водоем (г. Новомосковск),
  • з/о Голубая вода (г. Донской),
  • бассейн «Акватория – Плаза» (г. Донской),
  • пляж «Каменка» (Белевский район),
  • пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),
  • городской пляж (г. Ефремов),
  • пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),
  • открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),
  • з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),
  • з/о Ассоль (Алексинский р-н),
  • база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п. Быстри, Ефремовский район),
  • пляж «Веневка» (Веневский район),
  • водоем «Тростниковка» с. Спасское (Новомосковский район),
  • открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),
  • пляж с. Стрельцы (Новомосковский район),
  • пляж с. Гремячее (Новомосковский район),
  • ООО «Сфера» (Щекинский район),
  • ООО «Семь столиц», з/о на р. Ока (Алексинский район),
  • з/о Хомяковские поляны (г. Тула),
  • з/о Пляж № 1 на р. Воронка (г. Тула),
  • з/о Пляж № 2 на р. Воронка (г. Тула),
  • з/о «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула),
  • з/о МО р. п. Первомайский (Щекинский район),
  • з/о р. Плава (Плавский район).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 0
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