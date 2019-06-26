Какие тульские водоемы безопасны для здоровья отдыхающих: список

Фото из архива MySlo

После завершения всех необходимых процедур специалисты выдали санитарно-эпидемиологические заключения по 25 зонам отдыха:

Урванский водоем (г. Новомосковск),

з/о Голубая вода (г. Донской),

бассейн «Акватория – Плаза» (г. Донской),

пляж «Каменка» (Белевский район),

пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),

городской пляж (г. Ефремов),

пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),

открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),

з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),

средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),

з/о Ассоль (Алексинский р-н),

база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п. Быстри, Ефремовский район),

пляж «Веневка» (Веневский район),

водоем «Тростниковка» с. Спасское (Новомосковский район),

открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),

пляж с. Стрельцы (Новомосковский район),

пляж с. Гремячее (Новомосковский район),

ООО «Сфера» (Щекинский район),

ООО «Семь столиц», з/о на р. Ока (Алексинский район),

з/о Хомяковские поляны (г. Тула),

з/о Пляж № 1 на р. Воронка (г. Тула),

з/о Пляж № 2 на р. Воронка (г. Тула),

з/о «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула),

з/о МО р. п. Первомайский (Щекинский район),

з/о р. Плава (Плавский район).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах.