Как расширяют Восточный обвод в Туле: репортаж

Фото Сергея Старикова.

В конце мая в Туле наконец-то начали расширять Восточный обвод. Вечером 20 июня корреспондент Myslo побывал на месте, чтобы посмотреть первые результаты работы подрядчика.

Строительство ведется активно и, судя по увиденному, даже после 18.00: на данный момент территория расчищена и уложена песчаная подушка. Также рабочие занимаются старыми опорами моста в районе железнодорожных путей. Видно, что опоры подверглись разрушительному воздействию времени и, скорее всего, их предстоит как-то восстанавливать.

Напомним , протяженность нового участка составит 1,9 км, ширина — 9 м. Также на участке будет обустроен тротуар шириной 4,5 м.

Из средств федерального бюджета на строительство обвода выделено 150 млн рублей. Общая же стоимость проекта составляет 793 млн рублей. За счет этих средств будет построен мост через Упу и путепровод через железную дорогу, а также две новых полосы движения.

Кроме того, администрация города должна подготовить предложения и сформировать проектно-сметную документацию по строительству развязки в районе примыкания Восточного обвода к ул. Ложевой и ул. Металлургов.

Полностью завершить работы планируют в октябре 2020 года.