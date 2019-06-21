Женщина пропала по пути из Тверской области в Тулу

Ее разыскивают с 1 июня 2019 года.

36-летняя Надежда Борисовна Майорова пропала 1 июня 2019 года по пути из Тверской области (г. Бологое) в Тулу.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза разного цвета (правый — карий, левый — голубой), волосы темного цвета до плеч.

Была одета: свитер в черно-белую полоску, темная куртка-ветровка, светлые джинсы, черные босоножки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении указанной женщины, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.