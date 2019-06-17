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В Туле семья забрала себе оставленный на скамейке рюкзак и попала на видео
Кадр из видео.

В Туле семья забрала себе оставленный на скамейке рюкзак и попала на видео

На кадрах мужчина, женщина и ребенок садятся на лавку рядом с рюкзаком. Мужчина озирается и, незаметно спрятав «находку» в пакет, уходит.

Тулячка Татьяна Силаева прислала в редакцию Myslo видеоролик, на котором неизвестные люди забирают рюкзак её сына. По словам Татьяны, возле одного из супермаркетов на Одоевском шоссе, 108 они попросту «украли оставленный на скамейке рюкзак».

Пострадавшая просит всех, кто может знать людей на видео, откликнуться и помочь вернуть рюкзак. Соответствующее заявление в полицию женщина уже написала.

 

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