Китайцы из Иньчуаня предложили тулякам внедрить систему распознавания лиц

Иньчуань – единственный город в мире, в котором не нужны банковские карты и наличные деньги. Везде действует система распознавания лиц.

17 июня мэр Тулы Юрий Цкипури и мэр Иньчуаня Цзо Синьцзюнь подписал меморандум о сотрудничестве двух городов.

Визит китайской делегации в город-герой Тулу проходил в рамках развития российско-китайских отношений, новый импульс которому дали недавняя встреча на высшем уровне глав государств и Петербургский международный экономический форум.

– Китай и Россия — крупнейшие государства-соседи, имеющие общую границу и давнюю историю дружественных обменов. Благодаря усилиям обеих сторон в отношениях России и Китая сложилась обстановка сотрудничества, которое носит полномасштабный, многоуровневый характер и отличается высоким качеством. Разработка и реализация совместных планов наших городов будет способствовать развитию этих отношений, — сказал в приветственном слове глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури.

На встрече присутствовали представители администрации Тулы и Корпорации развития Тульской области. Инвестиционный, культурный и туристический потенциал города-героя представил зам. главы администрации Тулы Илья Беспалов.

– В 2014 году по итогам всероссийского конкурса, проводимого правительством России, Тула признана самым благоустроенным городским поселением страны. В этом году Тула стала одним из пилотных городов страны по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», — сказал Илья Беспалов.

По его словам, уже в этом году на социальных объектах Тулы будут установлены умные приборы учета энергии и других ресурсов, обеспечен беспроводной свободный WiFi. А в жилой зоне планируем устанавливать «умные» домофоны и уличные камеры с биометрической видеофиксацией происходящего. В городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система — для оптимизации транспортного и пассажирского потоков.

– Нам есть что показать и есть чему поучиться. Мы открыты для делового сотрудничества, — заявил Илья Беспалов.

Вот так Тулу представили китайской делегации:

– На территории Тульской области работают более 5 тысяч предприятий, 200 из которых имеют иностранный капитал, — пояснил представитель Корпорации развития Тульской области Павел Татаринков. — Четвертый год подряд Тульская область входит в топ-10 лучших регионов России с точки зрения инвестиционной привлекательности. Корпорация развития работает по системе «единого окна» для инвесторов — мы сопровождаем инвестора от момента подбора площадки до запуска производства.

Председатель постоянного комитета ВСНП города Иньчуань, руководитель китайской делегации Цзо Синьцзюнь рассказал о своем городе. Иньчуань по китайским меркам небольшой город, в нем живет около 3 миллионов человек. По словам Цзо Синьцзюня, Иньчуань — это жемчужина великого шелкового пути, столица китайской провинции Нинся. Тут мягкий климат — зимой не холодно, а летом не жарко. Именно поэтому основу экономики городского округа составляют сельское хозяйство и пищевая промышленность, высокотехнологичные текстильное производство и производство энергии. А валовый региональный продукт увеличивается каждый год на 8%!

– В нашем регионе мы выращиваем знаменитую чудо-ягоду годжи. Мы можем сотрудничать в этом направлении. Приглашаю руководство Тулы приехать с визитом в Иньчуань — посмотреть, как работает smart-city (аналог нашего проекта «умный город». — Прим. авт.). Давайте вместе строить прекрасное будущее наших городов! — сказал Цзо Синьцзюнь.

Чэнь Цзиньсянь, руководитель бюро городского и сельского жилого строительства города Иньчуань, рассказал, как в его городе развивается цифровизация. Иньчуань — один из 200 городов Китая, где в пилотном режиме внедряются стандарты Smart City. Это единственный город в мире, в котором не нужны банковские карты и наличные деньги, – везде действует система распознавания лиц. А чтобы купить продукты, не нужно идти в магазин, достаточно заказать их через мобильное приложение и получить товар в ближайшем холодильнике-камере хранения.

Все мусорные контейнеры работают от солнечных батарей. Когда бак заполнен, в коммунальную службу поступает соответствующий сигнал, и мусор вывозят.

– В нашем регионе разработана и реализуется программа социально-экономического развития Тульской области, которая была всенародно разработана по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина. Главная цель программы — неуклонное повышение качества жизни населения. В этом наши цели совпадают. Меморандум об установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом, агропромышленном, культурном сотрудничестве (побратимские связи) между муниципальным образованием город Тула (Российская Федерация) и городом Иньчуань (Китайская Народная Республика), который мы подписали, будет способствовать этому, — заявил Юрий Цкипури.