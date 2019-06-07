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Туляки засняли над Заречьем летающий объект: видео
Кадр из видео

Туляки засняли над Заречьем летающий объект: видео

Предположительно, это был зонд, предназначенный для метеонаблюдений.

Жители Зареченского района Тулы запечатлели в небе странный летающий объект, похожий на квадрокоптер с привязанной к нему длинной лентой. Видео с места событий в редакцию Myslo прислал очевидец.

На записи видно, как небольшой аппарат плавно спускается с высоты. Вероятно, «неопознанным объектом» оказался метеозонд – беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

Он состоит из шара, наполненного водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой для измерения температуры, влажности воздуха, скорости ветра и прочих параметров. Вероятно, шар лопнул на большой высоте, и аппарат спустился на землю. Как правило, метеозонды летают на высоте в 30-40 километров.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +2
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Место
ТулаЗареченский округ

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