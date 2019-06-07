Туляки засняли над Заречьем летающий объект: видео

Кадр из видео

Предположительно, это был зонд, предназначенный для метеонаблюдений.

Жители Зареченского района Тулы запечатлели в небе странный летающий объект, похожий на квадрокоптер с привязанной к нему длинной лентой. Видео с места событий в редакцию Myslo прислал очевидец.

На записи видно, как небольшой аппарат плавно спускается с высоты. Вероятно, «неопознанным объектом» оказался метеозонд – беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

Он состоит из шара, наполненного водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой для измерения температуры, влажности воздуха, скорости ветра и прочих параметров. Вероятно, шар лопнул на большой высоте, и аппарат спустился на землю. Как правило, метеозонды летают на высоте в 30-40 километров.