На набережной Упы пройдут соревнования по уличному баскетболу

Фото из архива Myslo.

В Центре уличного баскетбола на набережной Упы пройдет чемпионат Тульской области по уличному баскетболу, организованный баскетбольным клубом «Арсенал». Выбирайте свою возрастную категорию, приходите и побеждайте!



15 июня за звание стать лучшим сразятся юноши и девушки старшей возрастной категории.

16 июня за победу поборются юные участники в возрасте от 11 до 15 лет: юноши и девушки 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.



Регистрация участников в 09.00, начало соревнований в 10.00.