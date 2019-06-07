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На набережной Упы пройдут соревнования по уличному баскетболу
Фото из архива Myslo.

На набережной Упы пройдут соревнования по уличному баскетболу

Принять участие в баскетбольных матчах может любой желающий.

В Центре уличного баскетбола на набережной Упы пройдет чемпионат Тульской области по уличному баскетболу, организованный баскетбольным клубом «Арсенал». Выбирайте свою возрастную категорию, приходите и побеждайте!

15 июня за звание стать лучшим сразятся юноши и девушки старшей возрастной категории.

16 июня за победу поборются юные участники в возрасте от 11 до 15 лет: юноши и девушки 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.

Регистрация участников в 09.00, начало соревнований в 10.00.

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