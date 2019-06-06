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Узнать результаты ЕГЭ теперь можно «ВКонтакте»

Узнать результаты ЕГЭ теперь можно «ВКонтакте»

Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» появился сервис «Результаты ЕГЭ», он поможет школьникам узнать результаты единого государственного экзамена прямо в VK.

«Результаты ЕГЭ» создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью приложения пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. Сервис использует информацию с портала единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями  «ВКонтакте», сообщает пресс-служба соцсети.

Приложение «Результаты ЕГЭ» доступно в каталоге сервисов в мобильном приложении VK, а также по ссылке: vk.com/ege_app.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:26 +1
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