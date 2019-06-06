Узнать результаты ЕГЭ теперь можно «ВКонтакте»

«ВКонтакте» появился сервис «Результаты ЕГЭ», он поможет школьникам узнать результаты единого государственного экзамена прямо в VK.

«Результаты ЕГЭ» создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью приложения пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. Сервис использует информацию с портала единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями «ВКонтакте», сообщает пресс-служба соцсети.