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3 июня в Тульской области без осадков
Image by Ashish Bogawat from Pixabay

3 июня в Тульской области без осадков

Тем не менее, ожидается переменная облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков.
 
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15оС, днем +20…+25оС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:01 +5
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