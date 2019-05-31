Житель Узловского района из-за обиды на соседа сжег два его дома

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Злоумышленник во всем сознался, возбуждено уголовное дело.

В Узловском районе полицейские задержали местного 44-летнего жителя, который подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества. Предполагается, что ранее судимый мужчина поссорился со своим 27-летним соседом и из мести решил поджечь принадлежащую ему хозяйственную постройку.

«В результате пожара огнем оказались повреждены два дома, принадлежащие оппоненту ссоры. Пострадавших нет. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили обстоятельства происшествия, установили личность и местонахождение подозреваемого», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Злоумышленник признался в содеянном. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.