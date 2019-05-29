Тульские выпускники о ЕГЭ: «Когда увидел задания, сдрейфил»

Фото Дмитрия Дзюбина

Школьники поделились с Myslo своими впечатлениями от экзаменов, рассказали, почему не стоит бояться ЕГЭ и когда лучше начинать подготовку.

В среду, 29 мая, школьники сдают первый массовый ЕГЭ. Сегодня выпускники показывают свои знания в математике.

Для многих этот ЕГЭ будет первым, но кое-кто из выпускников уже ощутил на себе все сложности экзамена. 27 мая выпускники со всей области сдавали литературу и географию. Myslo пообщался с ребятами и выяснил, что было самым сложным и каких ошибок в подготовке школьники предпочли бы избежать.

Евгения Бурковская:

– Готовилась к экзамену всего несколько месяцев, причем сама, без репетиторов. Я читала книги, решала тесты, смотрела видеоуроки и вебинары. Даже разработала свою тактику: решить все тестовые задания за пять минут, а всё оставшееся время потратить на сочинение. Перед экзаменом безумно боялась, что попадется что-то сложное. Но основные задания были по пьесе «Гроза» Александра Островского, я даже не надеялась на такую удачу. Экзамен не показался мне сложным, кажется, я с ним неплохо справилась. Так что могу с уверенностью сказать, что к ЕГЭ можно подготовиться самостоятельно, было бы желание!

В подготовке нет ничего сложного: решай тесты, учи материал и, главное, не бойся. Конечно, ЕГЭ – это всегда волнение, у меня даже были истерики, переживала, что не справлюсь. Но потом поняла, что это не самое главное. В конце концов экзамен можно пересдать и в следующем году, жизнь на этом не заканчивается. И главный лайфхак для будущих выпускников: уделяй подготовке к ЕГЭ всего час в день, и всё получится!

Дарья Кузнецова:

– Экзамен прошел просто ужасно. Задания были сложными, а волнение зашкаливало. Я готовилась целый год, занималась с репетиторами два раза в неделю плюс дома проходила тесты, много читала. В целом каждый день тратила по 3-4 часа, пришлось даже отказаться от некоторых кружков, чтобы прочитать весь список литературы. Но, надеюсь. что всё не зря, я собираюсь поступать в Санкт-Петербург на специальность «Режиссура», так что баллы по литературе мне очень важны.

Самая большая трудность в экзамене – сложно поставленные вопросы в заданиях. Трудно было сообразить, что именно нужно ответить. Это расстраивает. Всё остальное было комфортно. Рамки, обстановка, камеры – это совсем не страшно. Так что сосредоточьтесь именно на заданиях.

Павел Цуканов:

– В школе нас не так много готовили к ЕГЭ по литературе, поэтому в основном я готовился к экзамену у репетитора. Но, конечно, играет роль и самодисциплина. Перед экзаменом я решил погрузиться в предмет: много читал, смотрел лекции Быкова на YouTube. Но как раз то, что попалось на экзамене, я не повторял. У меня были задания по роману «Евгений Онегин». Когда увидел их, сначала сдрейфил, по потом взял себя в руки и понял, что ничего страшного в этом нет.

Я решил сдавать экзамен по литературе не случайно, собираюсь поступать на специальность «Медиакоммуникации». Так что читать книги из списка для подготовки к экзамену я начал в конце 10-го класса. Честно говоря, сначала много читать не получалось, не было времени или просто было лень. Но потом это вошло в привычку, так что подготовка к экзамену не вызвала сложностей.

Александра Стребко:

– Я безумно боялась экзамена, и не зря: вариант был очень сложный. Сейчас понимаю, что готовиться нужно было лучше, но уже ничего не изменить. Поэтому мой совет всем, кому еще предстоит сдавать ЕГЭ: готовьтесь заранее, а не за два месяца!

Я готовилась сама, и, конечно, мне помогали школьные учителя. Но, вероятно, я не так расставила приоритеты: не повторила произведения, которые проходили намного раньше. Именно они-то мне и попались.

И еще нужно быть готовым к новым формулировкам вопросов. Меня на экзамене они сначала испугали, так что пришлось потратить время на то, чтобы понять, что от меня требуется.

Но, несмотря на это, жду результатов и верю в лучшее. От количества полученных баллов зависит моя будущая профессия.