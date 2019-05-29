Жительница Донского: «Я звонила в пожарную за час до того, как начал полыхать наш дом»

По официальным данным, сообщение о пожаре в ЕДДС поступило в 14.49. Но оказалось, что жители просили помощи еще за час до случившегося.

Юлия Маршавина, как и еще четыре семьи, лишилась крыши над головой 21 апреля 2019 года. В тот день сгорел многоквартирный барак № 14 на ул. Строительной в Донском. Myslo писал об этом пожаре ранее. Но оказалось, что официальные данные, приведенные в статье, разнятся с тем, что рассказывает теперь уже бывшая жительница этого дома.

Днем 21 апреля на одном из полей Узловского района начался пожар, огонь распространялся стремительно, и через небольшой промежуток времени пламя уже подходило к жилым домам. Первым загорелся сарай, а от него уже загорелся ветхий барак.

По официальным данным, сообщение о пожаре в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 14.49. Но когда вышла публикация, сообщившая об этом, Юлия позвонила в редакцию и была справедливо возмущена:

Юлия Маршавина – Я звонила в пожарную еще за час до того, как начал полыхать наш дом, — в 13.50 (у меня есть запись звонка). Сказала, что горит поле и огонь приближается к жилому дому, назвала адрес, но никто не приехал. Мы решили на всякий случай вынести вещи и документы, если вдруг огонь дойдет до дома. А в 14.49 я уже звонила и говорила, что горит дом: пламя перекинулось с сараев на угол барака и по стене добрался до крыши. Только после второго звонка приехала пожарная машина, — рассказывает девушка. — Как так диспетчер принимал вызов, куда он его записывал и почему своевременно не передал информацию пожарным расчетам?!

Нужно отметить, что выходные 21 и 21 апреля для пожарных служб Тульской области выдались особенно напряженные. Тогда в регионе было зафиксировано 793 случая возгорания сухой травянистой растительности и 145 - мусора. Но Юлию возмутило, что ее первый звонок оператор не зафиксировал или не передал информацию пожарным расчетам.

Девушка также подтверждает слова тех, кто в день пожара писал в соцсетях об отсутствии опашки вокруг их населенного пункта. Она бы могла спасти дома от огня.

Целый час прошел с момента первого звонка о приближении к дому огня. И только когда дом загорелся, прибыли пожарные расчеты.

Открытый огонь был потушен еще днем. В ходе горения частично обрушились перекрытия дома. Но пожарные дежурили у дома до глубокой ночи.

Пожар был такой силы, что пепелище, оставшееся после пожара, дымилось местами 17 мая – в день приезда Myslo в Донской.

В день пожара ситуацию с расселением жителей дома (речь идет о четырех семьях) взял на контроль по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев.

По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, жителям предложено временно разместиться в городской гостинице. Юлия Маршавина от гостиницы отказалась, сославшись на неудовлетворительные условия проживания в ней. Пока живет у родственников. Но и свое жилье ждет, тем более что их барак и так стоял в очереди на расселение.



В Донском при пожаре сгорел не только дом, но и находящиеся рядом сараи.

Глава администрации Донского Руслан Бутов: