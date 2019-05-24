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Туляки раскрасили набережную в цвета «Арсенала»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

Туляки раскрасили набережную в цвета «Арсенала»: фоторепортаж

В историческом центре Тулы состоялось шествие в честь триумфа «канониров».

В рамках проекта «Тула. Лето. Море впечатлений» на Казанской набережной состоялось шествие, посвященное здоровому образу жизни, спорту и футбольному клубу «Арсенал».

Фанаты красно-жёлтых прошли от фонтана на Крестовоздвиженской площади до сцены на набережной под музыку и «кричалки» любимого клуба. Самые яркие моменты этого «футбольного карнавала» – в репортаже нашего фотографа Дмитрия Дзюбина.

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Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 1
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 2
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 3
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 4
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 5
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 6
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 7
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 8
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 9
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 10
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 11
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 12
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 13
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 14
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 15
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 16
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 17
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 18
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 19
Шествие болельщиков "Арсенала", Фото: 20
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 0
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