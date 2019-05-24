Туляки раскрасили набережную в цвета «Арсенала»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

В историческом центре Тулы состоялось шествие в честь триумфа «канониров».

В рамках проекта «Тула. Лето. Море впечатлений» на Казанской набережной состоялось шествие, посвященное здоровому образу жизни, спорту и футбольному клубу «Арсенал».

Фанаты красно-жёлтых прошли от фонтана на Крестовоздвиженской площади до сцены на набережной под музыку и «кричалки» любимого клуба. Самые яркие моменты этого «футбольного карнавала» – в репортаже нашего фотографа Дмитрия Дзюбина.