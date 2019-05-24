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Тульские борцы выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе

Тульские борцы выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе

Наши ребята выступили в Гомеле и Санкт-Петербурге.

Тульские борцы приняли участие в двух крупных соревнованиях. В Белоруссии в городе Гомель состоялся международный турнир «Сябры 2019», в котором соревновались дети до 2009 года рождения.
 
Наш регион представляли ребята из СШ «Олимп» (пос. Ленинский). Иван Терехов в весовой категории 35 кг занял третье место, а Александр Корлюков в весовой категории 32 кг проиграл бой за бронзу и стал в итоге пятым. Андрей Рыжов (29 кг) боролся достойно, но призового места не занял.
 
Также в Санкт-Петербурге состоялся XXXII открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Анатолия Александровича Рощина «Белые ночи 2019».
 
Наши туляки выступили достойно. Сергей Шереметьев проиграл бронзовую схватку и стал пятым, Богдан Хабаров хорошо выступил, но медалей не добыл.
 

Тульскую область представили и ребята из спортшколы «Юность». Богдан Анфалов занял второе место в весе до 77 кг, Павел Куприянов — третье в весовой категории до 67 кг.

Тренеры спортсменов — Дмитрий Шереметьев, Артур Матевосян, Александр Сергеев.
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Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 1
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 2
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 3
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 4
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 5
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 6
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 7
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 8
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 9
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 10
Туляки на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:17 +3
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