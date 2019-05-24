Тульские борцы выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе

Наши ребята выступили в Гомеле и Санкт-Петербурге.

Тульские борцы приняли участие в двух крупных соревнованиях. В Белоруссии в городе Гомель состоялся международный турнир «Сябры 2019», в котором соревновались дети до 2009 года рождения.

Наш регион представляли ребята из СШ «Олимп» (пос. Ленинский). Иван Терехов в весовой категории 35 кг занял третье место, а Александр Корлюков в весовой категории 32 кг проиграл бой за бронзу и стал в итоге пятым. Андрей Рыжов (29 кг) боролся достойно, но призового места не занял.

Также в Санкт-Петербурге состоялся XXXII открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Анатолия Александровича Рощина «Белые ночи 2019».

Наши туляки выступили достойно. Сергей Шереметьев проиграл бронзовую схватку и стал пятым, Богдан Хабаров хорошо выступил, но медалей не добыл.