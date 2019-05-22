В поселке Первомайский выявили лучших боксеров из пяти областей

Более 40 комплектов медалей разыграли около 160 спортсменов из Тульской, Московской, Калужской, Орловской и Курской областей.

Три дня в Доме спорта «Юбилейный» в поселке Первомайском Щёкинского района кипели страсти на боксерском ринге. Здесь проходили сразу два турнира: межрегиональный юношеский, приуроченный ко Дню химика, и открытый чемпионат Тульской области среди мужчин. Более 40 комплектов медалей разыграли около 160 спортсменов из Тульской, Московской, Калужской, Орловской и Курской областей.

По итогам трехдневных баталий победителями юношеского турнира стали ребята из Тулы, Щёкино, Куркино, Курска, Кимовска, Ефремова, Мценска, Донского, Балашихи, Серпухова, Новомосковска, Обнинска, Мытищ, Узловой и Калуги.

В мужских соревнованиях на высшую ступень пьедестала почета поднимались туляки Тарон Оганнисян (64 кг), Николай Кобзев (69 кг) и Олег Биржевой (+91 кг), Бузург Авджамилов (56 кг) из Балашихи и Дмитрий Бочаров (85 кг) из Венёва.

Соревнования посетило большое количество почетных гостей. На параде открытия боксеров приветствовали начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Тульской области Александр Соколов, командир СОБР Управления Росгвардии по Тульской области Андрей Якушонок, заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области Александр Иванов, почетный вице-президент Федерации бокса в ЦФО, советник по физической культуре и спорту администраций муниципальных образований Тульской области Алексей Никитин, глава Щёкинского района Елена Рыбальченко, заместитель главы администрации Щёкинского района Владимир Калинкин, заместитель генерального директора по социальным вопросам компании «Щёкиноазот» Дмитрий Коженкин, первый мастер спорта СССР по рукопашному бою Юрий Грицюк, член Наблюдательного совета Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов, исполнительный директор ФБТО Олег Грязнов, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу, серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года, Заслуженный мастер спорта России Владимир Балынец.