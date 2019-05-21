Больше всего туристов в Тулу приезжают из Москвы и Подмосковья

Фото из архива Myslo.

В основном, это – семейные пары в возрасте от 25 до 35 лет.

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили открытие летнего туристического сезона.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила, что 17 мая в Туле открылся летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений». Он будет продолжаться до Дня города Тулы и Тульской области. В мероприятиях, посвященных открытию сезона, приняли участие порядка 5 тысяч туляков и гостей города.

По словам Ларисы Соломатиной, в разработке концепции летнего туристического сезона учитывался опыт проекта «Тула — новогодняя столица России 2018/2019», который показал высокий туристический спрос на событийные проекты, объединенные единой концепцией.

По итогам мониторинга, проводимого комитетом, в основном, в Тулу приезжают семейные пары в возрасте от 25 до 35 лет из Москвы и области на 2−3 дня на автомобиле.

В связи с этим акцент сделан именно на выходные дни. Каждую пятницу, субботу и воскресенье на Тульской набережной можно будет увидеть представления уличных актеров, музыкантов и танцоров в рамках программы «Уличный артист». С середины лета к ним добавится проект «Газон». Кроме того, в Туле и области пройдут яркие тематические фестивали.

Лариса Соломатина также сообщила о работе по созданию условий для приема гостей, в частности о повышении качества услуг в гостиницах и объектах питания.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву провести совещание с представителями туристического бизнеса по улучшению условий приема гостей.

Председатель комитета также рассказала о благоустройстве территории прилегающей к музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Лариса Соломатина отметила, что поскольку большинство наших гостей — москвичи, активную работу по продвижению туристических возможностей региона комитет ведет в самой столице.

Так, с июня на 50 информационных щитах не только на улице Большой Тульской, но и в южном направлении в Москве по Варшавскому шоссе разместят информацию о летнем туристическом сезоне.

В Московском метрополитене прорабатывается возможность брендирования станции метро «Тульская». Кроме того, совместно с руководством ТДК «Тульский» комитет работает над брендированием внутренней и фасадной частей здания, а также паркового сквера с тульской символикой.