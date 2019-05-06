Астропрогноз от ГИБДД: какой будет неделя для тульских автомобилистов

Сотрудники тульской Госавтоинспекции в очередной раз призывают жителей региона соблюдать ПДД и обращать внимание на изменение дорожной обстановки.

Для Овнов сейчас самое время заняться профилактикой или ремонтом машины, заехать в автосервис и на автомойку. Избегайте спорных ситуаций, особенно если вашим оппонентом будет представитель другой «весовой категории» – велосипедист, например, или «КамАЗ».

Отличная неделя началась у Тельцов. В праздничные выходные можно отправиться на природу и отдохнуть в хорошей компании. Но помните: вождение в состоянии опьянения категорически запрещено!

Близнецы, вас ждёт удачная неделя для поездок и путешествий на всех видах транспорта. Если любите водить – смело садитесь за руль. Если хотите отдохнуть, велосипед или электричка – отличный вариант для загородных прогулок.

Ракам неделя предстоит напряженная, но вполне благополучная. В первые два дня не исключены пробки. Впрочем, если вы не нарушаете ПДД, никаких проблем быть не должно.

Львы, будьте вежливы и предупредительны на дороге. Не ленитесь уступать дорогу другим автомобилистам. В конце концов, им же нужно иногда перестраиваться из ряда в ряд.

Как известно, если автомобиль стал издавать посторонние звуки – пора показать его специалистам. Девы, не забывайте об этом. Стоит заехать в автосервис.

В начале недели Весам придётся постоять в пробках или на закрытых железнодорожных переездах. Не стоит нервничать и паниковать – лучше расслабиться, послушать радио, музыку или аудиокнигу.

Порой так хочется красиво обогнать того, кто едет впереди. Скорпионы, это про вас? Не поддавайтесь искушению, такие «упражнения» вам категорически противопоказаны. В остальном проблем на дороге не ожидается.

Неделя обещает быть спокойной, если Стрельцы не будут спешить и выполнять опасные маневры. Соблюдая скоростной режим, можно успеть гораздо больше. К тому же во время лихачества можно проскочить нужный поворот.

Козерогов тоже ждут пробки. Попробуйте как можно реже подъезжать к перекресткам по второстепенным дорогам. Перекрытия улиц в праздничные дни тоже, увы, не избежать.

Водолеи, учтите: четверг, пятница и суббота – очень удачные дни для поездок. Особенно в хорошей компании и по новым маршрутам. Это подходящее время для весеннего автопробега по интересным местам.

Для Рыб вторник и среда – дни достаточно ординарные, а вот в четверг постарайтесь никуда не ездить – рискуете попасть в пробку, связанную с ограничением движения транспорта.