Автогороскоп на майские: какими будут праздники для тульских водителей

Сотрудники тульской Госавтоинспекции советуют быть внимательнее и осторожнее в праздничные дни и воздержаться от злоупотребления спиртным.

Не исключено, что Овнам придется привести в порядок документы на машину. Проверьте срок действия страховки и талона техосмотра. Да и проверка техсостояния машины тоже лишней не будет.

Внимательнее и спокойнее на дорогах звёзды советуют быть Тельцам. Это убережет вас от потенциальных неприятностей. Будьте спокойны и сосредоточенны – это лучше, чем постоянные перестроения и метание из ряда в ряд.

Для Близнецов неделя обещает быть тихой и спокойной, главное – не нервничать. Особенно в долгих и нудных пробках.

В длинные выходные Раки наверняка отправятся за город: на дачу, на пикник, в гости к родственникам. Настройтесь на отдых, но помните: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо!

Неделя обещает быть среднестатистической, если Львы не станут «лезть на рожон» и выполнять опасные маневры. А в первые дни придется постоять в утренних пробках.

Девам стоит обращать особое внимание на дорожные знаки «Въезд запрещен» и «Парковка запрещена». Нарушение этих требований может обернуться штрафом.

Понедельник окажется днем непростым для представителей знака Весов. Остальные дни недели будут достаточно спокойными и беспроблемными в плане вождения. Только не забывайте тормозить на остановках, пропуская пассажиров трамваев.

Удачная неделя началась для Скорпионов. Вы не попадете в пробки и везде успеете, а поездки пройдут быстро и приятно. Не помешает проявить заботу, подвезти родных и друзей.

Стрельцы, не думайте, что перед капотом вашего автомобиля будут расступаться остальные участники движения. Соблюдайте ПДД, не превышайте скорость и никаких проблем не будет.

Козероги, обратите внимание на правила парковки, иначе запросто можно схлопотать штраф и потратить время на «вызволение» своего автомобиля со штрафстоянки.

Водолеям на этой неделе хорошо бы пореже оказываться на встречной полосе, даже если разметка позволяет выезд на нее для обгона. Лучше не спешить и ехать в общем потоке.

Рыбы, если уж вы сели за руль – ни на что не отвлекайтесь. Запрет на телефонные разговоры за рулем – не пустой звук, а требование безопасности. Не стоит также засматриваться на рекламные щиты.