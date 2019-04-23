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Как безопасно совершать онлайн-покупки

Как безопасно совершать онлайн-покупки

Как при этом не попасться на уловки мошенников?

Совершать покупки в интернете – современно, удобно и даже выгодно. Не выходя из дома, можно приобрести авиабилеты, одежду и даже продукты к ужину – достаточно иметь доступ в мировую паутину и платёжную карточку. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не потерять все деньги с карты, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Покупки через Интернет лучше совершать с собственного компьютера, снабженного антивирусной программой. Ни в коем случае не стоит это делать, подключившись к бесплатному Wi-Fi с открытым доступом – посторонним лицам могут стать известны данные вашей карты.

Сайты-фальшивки – еще одна ловушка, в которую можно угодить, совершая покупки в сети.

Сайты, созданные мошенниками, предлагают продукты и услуги от лица известных компаний для хищения денег у граждан. Для этих целей используется наименование сайта, похожее на имя действующей компании, элементы ее фирменного стиля, логотип. Расчет прост: не все люди внимательно смотрят на адресную строку браузера и не все понимают, что сайт только похож на привычный сайт, на самом деле являясь совершенно другой страницей. Иногда мошенники изменяют в названии всего лишь одну букву. Что происходит после оплаты «товара» на таком сайте? Незадачливый клиент потеряет деньги, кроме того, его персональные данные, которые он сам ввел на сайте-двойнике, попадут в руки аферистов.

Чтобы обезопасить свои средства, совсем не обязательно отказываться от шопинга в режиме онлайн. Стоит быть осмотрительнее, избегать посещения непроверенных сайтов и завести виртуальную карточку. Она не имеет физического носителя, то есть вы не можете подержать ее в руках. Вместо привычной пластиковой карты клиент получает только ее реквизиты, которые понадобятся для оплаты в интернете: срок действия, номер и код безопасности, состоящий из трех цифр. Виртуальную карту можно открыть за несколько минут, например, через приложение онлайн-банк. Кроме того, есть удобная опция, которая позволяет самостоятельно устанавливать лимиты на операции.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +4
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