Туляков ждет по-весеннему теплая погода

Фото Алексея Пирязева.

Дожди обещают лишь к выходным.

Туляков ждет настоящая весенняя погода. Синоптики уверяют, что температура воздуха в регионе на этой неделе будет достигать 22 градусов со знаком плюс.

Пасмурно будет лишь во вторник, со среды по пятницу ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, по ночам температура воздуха будет колебаться от +5 до +11°С.

Всю неделю будет сухо, кратковременные дожди вернутся в Тульскую область лишь к выходным.

Настоящую весну запечатлел наш фотограф Алексей Пирязев. Красивые, яркие и теплые фотографии — в нашем фоторепортаже!