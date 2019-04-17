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Погода в Туле 18 апреля: небольшой дождь, до +12 градусов

Погода в Туле 18 апреля: небольшой дождь, до +12 градусов

Синоптики обещают переменную облачность, атмосферное давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 2 мм).

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от 7 до 12 градусов тепла. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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