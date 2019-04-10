Какие дома Тулы обесточат 11 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Болдина, 94,
- ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
- ул. Токарева, 76, 71, 75, 61, 63, 65, 67, 59, 73, 69, 78-б,
- Промышленный пр-д, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
- ул. Сакко и Ванцетти, 162-184 (чётн.), 197-217 (нечётн.),
- ул. Жореса, 2-46 (чётн.), 3-43 (нечётн.),
- ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 23, 25,
- ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.), 11-б,
- ул. К. Либкнехта, 1-33 (нечётн.), 2-а-40 (чётн.),
- ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 16, 18, 20, 22, 23,
- ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- Новомосковское шоссе, 38, 46,
- пр-т Ленина, 149,
- ул. Пушкинская, 57-а,
- ул. 2-а Песчаная, 42,
- ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
- 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 6-й Песчаный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- 8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
- ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
- Мясново: ул. Тихмянова, 25-47 (нечётн.), 38, 40, 40-а,
- Одоевское шоссе, 60-104 (чётн.), 98-а, 102-а,
- ул. Воздухофлотская, 34-48, 58-86 (чётн.), 57-81 (нечётн.),
- ул. Санаторная, 56,
- 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а,
- 11-й пр-д, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
- 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 23-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
- 13-й пр-д, 23-51,
- ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 74, 18-54 (чётн.), 19-35 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
- пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
- ул. Кабакова, 40-78 (чётн.), 41, 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
- ул. Окская,
- ул. Сафонова, 10-64 (чётн.),
- ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- п. Матвеевские дачи, 12,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 13, 14, 15, 12, 15-а, 28-а,
- ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б,
- ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7,
- ул. Трудовая, 1,
- п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
- пер. Луговой, 1-а,
- ул. Трудовая, 22-б,
- пер. Лазурный, 1-13.
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