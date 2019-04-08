Погода в Туле 9 апреля: до +18 градусов и небольшой дождь
Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и умеренный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).
Ветер южный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8, днём – от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место