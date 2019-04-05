В Тульскую область внедряют проект «Умный город»

Сообщается, что в 2019 году также будет реализован проект по созданию системы управления дорогами Тульской области.

4 апреля на заседании правительства Тульской области обсудили реализацию в регионе проекта «Умный город». Он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Тульская область вошла в число пилотных регионов. Мероприятия в рамках проекта запланированы в Туле и Новомосковске.

В областном центре будут установлены в подъездах многоквартирных домов умные домофоны с видеонаблюдением, с возможностью для граждан в мобильном приложении управлять доступом в дом. Кроме того, в этом году около здания Главпочтамта в Туле планируется установить 20 камер видеонаблюдения с применением технологии видеоаналитики. Ранее такие камеры были установлены на Тульской набережной и ул. Металлистов. Система позволяет отслеживать забытые вещи, задымление, скопление людей.

В Новомосковске в 2019 году запланировано создание трех умных перекрестков, которые позволят улучшить пропускную способность улично-дорожной сети, повысить безопасность дорожного движения. Для этого в дорожное полотно будут установлены современные контролеры, регулирующие транспортные и пешеходные потоки.

По словам, заместителя министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елены Казмерчук, прорабатывается эффективность реализации проекта по онлайн-передаче показаний домовых приборов учета (в организациях образования). В рамках модели «Умный свет» планируется замена уличных светильников на новые светодиодные с дистанционным управлением. Это позволит снижать и повышать мощность отдельных групп светильников, в онлайн-режиме отслеживать их техническое состояние и контролировать неисправность.

Заместитель министра напомнила, что создана геодезически точная модель региона на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. С помощью беспилотных летательных аппаратов планируется уже в этом году осуществлять мониторинг земель с/х назначения. Прорабатывается возможность создания высокодетальных 3D моделей объектов культурного наследия, а также проведения инвентаризации автомобильных дорог.

Сообщается, что в 2019 году будет реализован проект по созданию системы управления дорогами Тульской области. Система позволит учитывать на карте принадлежность каждой дороги, ее паспорт, обслуживающую организацию, все заключенные контракты и статус по их исполнению. Это позволит повысить управляемость в регионе за дорожной отраслью в целом.

Также в этом году будет создана система управления строительством Тульской области.

Помимо автоматизации учета всех объектов строительства, планирования и контроля за их финансированием и исполнением, будет автоматизирован процесс планирования контрольно-надзорных мероприятий, в том числе видеорегистрация контрольных процедур.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, дома по ул. Калужской одними из первых в городе будут оборудованы умными домофонами с видеонаблюдением.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подчеркнул, что для всех новостроек необходимо разработать стандарт, в который будут изначально включены требования по оснащению умными домофонами, а также другими требованиями проекта «Умный город», а для построенных МКД – необходимо разработать план работы по реализации требований стандарта.