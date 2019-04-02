В алексинском детском лагере более 100 школьников отточили знания ПДД

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В алексинском детском лагере «Сигнал» завершилась профильная смена отрядов юных инспекторов движения – больше ста школьников на протяжении недели изучали и закрепляли знания ПДД. В работе лагеря приняли участие педагоги дополнительного образования и сотрудники ГИБДД.

Школьники проходили подготовку на станциях «Правила дорожного движения» и «Регулировщик», проверяли свои знания с помощью компьютерных тестов и решали билеты по ПДД. Также ребята освоили правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП и продемонстрировали навыки вождения велосипеда.

На макете проезжей части, где были смоделированы различные дорожные ситуации, юные инспекторы искали «дорожные ловушки», ошибки, изучали правила проезда перекрёстков и «находили» нарушителей ПДД среди макетов пешеходов и автомобилистов.

Ребята, проявившие себя в многочисленных тематических конкурсах, получили памятные призы и подарки. Совсем скоро многие из воспитанников профильной смены «Сигнала» примут участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо».