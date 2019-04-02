В апреле юристы проведут бесплатные консультации для туляков

Они состоятся в приёмной правительства Тульской области. Необходима предварительная запись.

Специалисты регионального отделения «Ассоциации юристов России» проведут бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.

Телефон для записи: 30-62-75. Консультации пройдут с 15 до 18 часов по следующему графику: