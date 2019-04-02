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В апреле юристы проведут бесплатные консультации для туляков

В апреле юристы проведут бесплатные консультации для туляков

Они состоятся в приёмной правительства Тульской области. Необходима предварительная запись.

Специалисты регионального отделения «Ассоциации юристов России» проведут бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.

Телефон для записи: 30-62-75. Консультации пройдут с 15 до 18 часов по следующему графику:

  • 2, 9, 16, 23 и 30 апреля – Тульская областная адвокатская палата,
  • 3 апреля – Управление ФСИН по Тульской области,
  • 4 апреля – Институт права и управления ТулГУ,
  • 10 апреля – Управление Росреестра по Тульской области,
  • 11 апреля – тульский филиал «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)»,
  • 17 апреля – Управление Минюста России по Тульской области,
  • 18 апреля – тульский филиал Международного юридического института,
  • 24 апреля – общественная организация «Тульское общество потребителей»,
  • 25 апреля – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +1
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