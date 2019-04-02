новости
новости
Регистрация
Тула прощается с Николаем Макаровцом
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тула прощается с Николаем Макаровцом

Церемония прощания прошла в Тульском государственном музее оружия.

Сегодня, 2 апреля, Тула прощается с Николаем Александровичем Макаровцом. 80-летний Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» скончался 31 марта после продолжительной болезни.

Проститься с Николаем Александровичем пришли первые лица региона, а также сотни неравнодушных туляков.

Отметим, что Николая Макаровца похоронят на Смоленском кладбище в 16.00.

Галерея
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 1
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 2
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 3
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 4
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 5
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 6
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 7
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 8
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 9
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 10
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 11
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 12
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 13
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 14
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 15
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 16
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 17
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 18
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 19
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 20
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 21
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 22
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 23
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 24
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 25
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 26
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 27
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 28
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 29
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 30
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 31
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 32
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 33
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 34
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 35
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 36
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 37
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 38
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 39
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 40
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 41
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 42
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 43
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 44
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 45
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 46
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 47
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 48
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 49
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 50
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 51
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 52
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 53
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 54
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 55
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 56
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 57
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 58
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 59
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 60
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 61
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 62
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 63
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 64
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 65
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 66
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 67
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 68
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 69
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 70
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 71
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 72
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 73
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 74
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 75
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 76
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 77
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 78
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 79
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 80
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 81
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 82
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 83
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 84
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 85
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 86
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 87
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 88
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 89
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 90
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 91
Прощание с Николаем Макаровцом, Фото: 92
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина , сегодня, в 12:30
Другие статьи по темам
Люди
Николай Макаровец
Место
Тула
Прочее
умер Николай Макаровецпрощание с Николаем Макаровцом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Всемирный день здоровья: туляков приглашают на зарядку
Всемирный день здоровья: туляков приглашают на зарядку
Налоговые органы Тульской области приглашают на Дни открытых дверей
Налоговые органы Тульской области приглашают на Дни открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.