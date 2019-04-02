Тула прощается с Николаем Макаровцом

Фото Дмитрия Дзюбина.

Церемония прощания прошла в Тульском государственном музее оружия.

Сегодня, 2 апреля, Тула прощается с Николаем Александровичем Макаровцом. 80-летний Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» скончался 31 марта после продолжительной болезни.

Проститься с Николаем Александровичем пришли первые лица региона, а также сотни неравнодушных туляков.

Отметим, что Николая Макаровца похоронят на Смоленском кладбище в 16.00.