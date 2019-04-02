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Индекс доступности секс-услуг в Туле: час секса обойдется тулякам в 7% от зарплаты

Индекс доступности секс-услуг в Туле: час секса обойдется тулякам в 7% от зарплаты

Доступнее всего секс-услуги в Анадыре, Нарьян-Маре и, внезапно, в Магадане. Дороже всего – в Ингушетии и Симферополе.

Издание «Сноб» опубликовало занятную инфографику с индексом доступности секс-услуг для жителей различных регионов России. За основу было взято соотношение стоимости одного часа секс-работницы и среднего дохода в каждом из регионов.

Если быть точным, в расчет бралась стоимость услуг так называемых «индивидуалок» — тех секс-работниц, которые не пользуются услугами сутенеров и сами ищут клиентов, размещая предложения в интернете. «Сноб» использовал данные из страниц социальной сети «ВКонтакте» и профильных сайтов по каждому региону, просто вбивая в поисковике один и тот же запрос, меняя лишь город. За основу среднего дохода был выбран показатель среднедушевого денежного дохода по субъектам Российской Федерации за 2017 год.

Разумеется, данный индекс не является исследованием и едва ли отражает настоящее положение дел в этом не очень-то и законном бизнесе, однако это вполне достоверный анализ данных из открытых источников.

Так, например, данные по Туле примерно соответствуют стоимости дешевого сегмента подобного рода услуг в нашем городе.

В результате оказалось, что доступнее всего секс-услуги в городе Анадырь, Нарьян-Мар и, внезапно, в Магадане.

В основном, потому, что стоимость самих услуг в этих городах не превышает средней стоимости по все России, а вот средняя зарплата значительно выше — стоимость часа наслаждений составляет для жителей в среднем около 2% от зарплаты.

В Туле этот показатель можно смело отнести к «среднему»: в оружейной столице стоимость одного часа обойдется в 7% от дохода. Самые недоступные секс-услуги оказались в Ингушетии и Симферополе, но, опять-таки, не из-за высокой стоимости самих услуг, а из-за низкого среднего дохода жителей региона.

 

Ниже вы можете самостоятельно ознакомиться с данными из инфографики «Сноба». Для увеличения — нажмите на картинку.

сегодня, в 09:03 +8
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