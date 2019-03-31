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Более 1200 домов в Донском остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Более 1200 домов в Донском остались без воды

В городе произошла коммунальная авария.

Сегодня, 31 марта, в 10.00 в микрорайоне Центральный в Донском произошла коммунальная авария. Более 1200 домов различной этажности остались без воды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, происшествие случилось из-за порыва трубопровода диаметром 325 мм.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Глава администрации МО город Донской Руслан Бутов прокомментировал ситуацию:

- В настоящее время сформирована бригада из числа сотрудников «Водоканала Д», которая уже приступила к ликвидации аварии. В течение дня водоснабжение будет восстановлено.

Сообщается, что при необходимости будет организован подвоз воды.

Свои заявки жители могут оставлять по телефону ЕДДС (48746) 5-96-06.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:52 +1
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коммунальная аварияподвоз воды

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