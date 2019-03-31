Более 1200 домов в Донском остались без воды
В городе произошла коммунальная авария.
Сегодня, 31 марта, в 10.00 в микрорайоне Центральный в Донском произошла коммунальная авария. Более 1200 домов различной этажности остались без воды.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, происшествие случилось из-за порыва трубопровода диаметром 325 мм.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Глава администрации МО город Донской Руслан Бутов прокомментировал ситуацию:
- В настоящее время сформирована бригада из числа сотрудников «Водоканала Д», которая уже приступила к ликвидации аварии. В течение дня водоснабжение будет восстановлено.
Сообщается, что при необходимости будет организован подвоз воды.
Свои заявки жители могут оставлять по телефону ЕДДС (48746) 5-96-06.